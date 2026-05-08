Manu Gavassi beijou Jullio Reis em show no Allianz Parque Clayton Felizardo/Brazilnews

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Rio - Manu Gavassi e o noivo, Jullio Reis, trocaram beijos durante apresentação de Djavan no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (8). A cantora e o ator posaram para os fotógrafos que estavam no evento. 
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Jullio Reis e Manu Gavassi marcaram presença em show de Djavan - Clayton Felizardo/Brazilnews
Jullio Reis é noivo da cantora Manu Gavassi - Clayton Felizardo/Brazilnews
Manu Gavassi - Clayton Felizardo/Brazilnews
Manu Gavassi beijou Jullio Reis em show no Allianz Parque - Clayton Felizardo/Brazilnews
O casal assumiu o relacionamento em junho de 2021. O pedido de casamento veio três anos depois. Em novembro de 2024, a artista revelou a primeira gestação. "5 meses de (ainda mais) amor", anunciou nas redes sociais.
Nara veio ao mundo no dia 3 de abril de 2025. A bebê recebeu uma homenagem da mamãe no aniversário de 1 ano. "Te celebrar é pra sempre nosso evento favorito! Uma mini festa, pra uma mini pessoa, tudo feito com todo o nosso afeto, tecidos e bibelôs, patinhos, palminhas, gargalhadinhas e afins", disse Manu. 