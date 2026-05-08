Romana Novais - Reprodução/Instagram

Romana NovaisReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 17:32

Rio - Romana Novais falou sobre a presença de babás durante as viagens em família ao responder a caixinha de perguntas do Instagram, nesta sexta-feira (8). A médica dermatologista é mãe de Ravi, de 6 anos, e Raika, de 5, frutos do casamento com o DJ Alok.

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"Eu não abro mão. Acho linda a narrativa de 'ahhh eu posso mas prefiro viajar sem babá pra ter momentos com os filhos'...mas EU prefiro levar sempre pra me auxiliar e eu não deixo de ter momentos só com eles", escreveu nos Stories.

A médica contou quando as profissionais não estão com sua família. "Quando quero estar somente com eles a babá fica de folga, descansa, vai passear. É bom pra todo mundo! Alok prefere também! Posso mudar de ideia quando eles tiverem maiores, mas por enquanto, assim funciona redondo pra gente!", disse Romana.