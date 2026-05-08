Bonnie Tyler é um dos grandes nomes do pop e do rock dos anos 1980 - Reprodução / Instagram

Bonnie Tyler é um dos grandes nomes do pop e do rock dos anos 1980Reprodução / Instagram

Publicado 08/05/2026 17:14

São Paulo - A cantora Bonnie Tyler, um dos maiores nomes da música pop e rock dos anos 1980, foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 7, por representantes da artista e repercutida pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo o porta-voz Judd Lander, os médicos optaram pelo coma induzido para auxiliar na recuperação da cantora, de 74 anos. Em comunicado enviado à imprensa, a equipe pediu privacidade durante o período delicado enfrentado pela artista.

Nascida como Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler se tornou uma das artistas britânicas de maior sucesso comercial nas décadas de 1970 e 1980. Reconhecida pelo timbre rouco e potente, ela construiu uma carreira marcada por baladas dramáticas e produções grandiosas que misturavam rock, pop e influências country.

Seu principal sucesso é Total Eclipse of the Heart, lançada em 1983 no álbum Faster Than the Speed of Night. A canção se tornou um fenômeno mundial e alcançou o topo da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, além das paradas britânicas.

O videoclipe da música, com estética surrealista e teatral, virou um símbolo da era MTV e ajudou a consolidar Bonnie Tyler como uma das vozes mais marcantes da música pop internacional.

Voz rouca virou marca registrada

Curiosamente, a característica mais conhecida da cantora surgiu após um problema de saúde. Em 1977, Bonnie passou por uma cirurgia para retirada de nódulos nas cordas vocais e não respeitou o período de repouso recomendado pelos médicos.

Como consequência, desenvolveu uma rouquidão permanente que acabou se transformando em sua principal assinatura artística.

A cantora também ficou conhecida por hits como Holding Out for a Hero, It’s a Heartache e Making Love (Out of Nothing at All).

Holding Out for a Hero, lançada em 1984, voltou a ganhar popularidade entre gerações mais jovens após integrar a trilha sonora do filme Shrek 2.

Relação com o Brasil e reconhecimento internacional

Bonnie Tyler também teve forte ligação com o público brasileiro. Em 1987, gravou ao lado de Fábio Jr. a música Sem Limites pra Sonhar, sucesso no País na década de 1980.

Ao longo da carreira, a artista acumulou indicações ao Grammy, recordes nas paradas musicais e turnês internacionais. Em 2023, recebeu da família real britânica o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE), honraria concedida por sua contribuição à música.

Cantora preparava nova turnê

Antes da internação, Bonnie Tyler se preparava para iniciar uma nova turnê internacional no próximo dia 22, com agenda prevista até dezembro.

Em entrevista concedida à revista britânica Hello! em março deste ano, a cantora afirmou que ainda se sentia em plena forma para continuar nos palcos.

"Eu ainda estou arrasando no palco com minha banda maravilhosa, e se você tem saúde, você tem tudo", declarou à publicação.

Na mesma entrevista, Bonnie comentou que vinha realizando sessões diárias de pilates e que havia passado recentemente por um procedimento nos joelhos considerado "muito bem-sucedido".

No momento, ainda não há informações sobre possíveis mudanças ou cancelamentos da turnê. A cantora segue internada em recuperação após a cirurgia de emergência, enquanto fãs ao redor do mundo acompanham atualizações sobre seu estado de saúde.