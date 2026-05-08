Bonnie Tyler em foto postada no InstagramReprodução / Instagram
A internação aconteceu depois de uma operação considerada bem-sucedida, segundo comunicado reproduzido pelo "The Guardian". Em atualização posterior, a equipe informou que os médicos decidiram induzir o coma para ajudar na recuperação da cantora.
Aos 74 anos, Bonnie Tyler é o nome artístico da galesa Gaynor Hopkins e ficou mundialmente conhecida por sucessos como !Total Eclipse of the Heart!, !Holding Out for a Hero! e !It’s a Heartache!. Reconhecida pela voz rouca, ela também representou o Reino Unido no Eurovision de 2013.
A rouquidão que virou sua marca veio depois de uma cirurgia nas cordas vocais no fim dos anos 1970. O novo timbre acabou se tornando parte central da carreira que explodiria poucos anos depois, especialmente com "Total Eclipse of the Heart", lançada em 1983, e com "Holding Out for a Hero", de 1984.
Nos últimos anos, a trajetória da cantora voltou a receber reconhecimento institucional. Em 2022, Bonnie Tyler foi incluída na lista de honrarias de aniversário da rainha com o título de "MBE", sigla para membro da Ordem do Império Britânico.