Rio - Bonnie Tyler, nome histórico do pop rock dos anos 1980, foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Faro, no sul de Portugal, onde tem residência. A informação foi divulgada por um porta-voz da artista, que pediu privacidade durante a recuperação.
A internação aconteceu depois de uma operação considerada bem-sucedida, segundo comunicado reproduzido pelo "The Guardian". Em atualização posterior, a equipe informou que os médicos decidiram induzir o coma para ajudar na recuperação da cantora.
A notícia sobre a saúde da artista também repercutiu entre brasileiros no Instagram. Nos comentários de uma publicação recente de Bonnie, seguidores escreveram mensagens como "saúde para você, Bonnie! BR já deu tudo certo!!", "Melhoras diva, te amamos BR" e "Te desejo uma rápida recuperação, rainha".

Aos 74 anos, Bonnie Tyler é o nome artístico da galesa Gaynor Hopkins e ficou mundialmente conhecida por sucessos como !Total Eclipse of the Heart!, !Holding Out for a Hero! e !It’s a Heartache!. Reconhecida pela voz rouca, ela também representou o Reino Unido no Eurovision de 2013.

A rouquidão que virou sua marca veio depois de uma cirurgia nas cordas vocais no fim dos anos 1970. O novo timbre acabou se tornando parte central da carreira que explodiria poucos anos depois, especialmente com "Total Eclipse of the Heart", lançada em 1983, e com "Holding Out for a Hero", de 1984.

Nos últimos anos, a trajetória da cantora voltou a receber reconhecimento institucional. Em 2022, Bonnie Tyler foi incluída na lista de honrarias de aniversário da rainha com o título de "MBE", sigla para membro da Ordem do Império Britânico. 
Bonnie passou pelo procedimento cirúrgico no dia 7 de maio de 2026 e, realizado por causa do rompimento do apêndice, e foi colocada em coma induzido ontem para auxiliar na recuperação. Até o momento, não há nova atualização pública sobre alta hospitalar ou mudança no quadro da cantora.