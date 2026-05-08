Iza posou sorridente com João Vitor Silva Manuela Scarpa/Brazil News
“To precisando de reforço em matemática. Sou de humanas, tabuada. Me ajuda?”, escreveu a cantora.
A troca de mensagens rapidamente chamou atenção dos fãs, já que Iza costuma manter o relacionamento longe dos holofotes e raramente comenta publicamente sobre o namoro. Entrando na brincadeira, João respondeu: “Iza, oi. Me chama no direct pra gente marcar umas aulas…”
No último domingo (3), o casal apareceu junto em um samba no centro do Rio. Em vídeos que circularam nas redes sociais, os dois surgiram abraçados e em clima de carinho enquanto acompanhavam a roda de samba.
Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio, em um camarote na Sapucaí. Depois de semanas de rumores sobre um affair, eles apareceram juntos pela primeira vez e trocaram beijos no evento.
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