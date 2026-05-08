Iza posou sorridente com João Vitor Silva Manuela Scarpa/Brazil News

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Rio - Discreta quando o assunto é vida pessoal, Iza surpreendeu os seguidores ao deixar um comentário em uma publicação do ator João Vitor Silva. O artista compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (7) e recebeu uma interação bem-humorada da namorada.
IZA é vista em roda de samba no Centro do Rio ao lado do namorado - Reprodução Instagram
IZA é vista em roda de samba no Centro do Rio ao lado do namoradoReprodução Instagram


“To precisando de reforço em matemática. Sou de humanas, tabuada. Me ajuda?”, escreveu a cantora.

A troca de mensagens rapidamente chamou atenção dos fãs, já que Iza costuma manter o relacionamento longe dos holofotes e raramente comenta publicamente sobre o namoro. Entrando na brincadeira, João respondeu: “Iza, oi. Me chama no direct pra gente marcar umas aulas…”

No último domingo (3), o casal apareceu junto em um samba no centro do Rio. Em vídeos que circularam nas redes sociais, os dois surgiram abraçados e em clima de carinho enquanto acompanhavam a roda de samba.

Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio, em um camarote na Sapucaí. Depois de semanas de rumores sobre um affair, eles apareceram juntos pela primeira vez e trocaram beijos no evento.

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Iza posou sorridente com João Vitor Silva
IZA é vista em roda de samba no Centro do Rio ao lado do namorado