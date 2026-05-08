João Guilherme protagoniza o filme ’O Rei da Internet’ - Brazil News

João Guilherme protagoniza o filme ’O Rei da Internet’Brazil News

Publicado 08/05/2026 10:36

Rio - João Guilherme falou sobre as cenas de nudez que gravou em "O Rei da Internet", novo filme em que interpreta o protagonista Daniel, em entrevista ao "PodDelas". O ator de 24 anos explicou como as sequências íntimas foram conduzidas e disse que essa foi a primeira vez que viveu esse tipo de exposição de forma mais direta em um trabalho.



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Segundo João, o ambiente de gravação ajudava a deixar todos mais seguros. "Ai de alguém estar sendo engraçadinho", disse, ao explicar que esse tipo de postura não tinha espaço no trabalho, ainda mais por grande parte do elenco ser mais velho que o mesmo.



Ele também contou que algumas cenas exigiaram um cuidado maior da produção. "Dependendo da cena, o set já é um pouco mais reduzido", explicou. Isso acontece, segundo ele, "principalmente se contêm outras atrizes". Em parte das sequências, tudo era previamente organizado. "Tinham umas cenas, por exemplo, ali de nudez, que eram coreografadas. Set reduzido, vai lá e tudo certinho, tudo no tempo, tudo combinado".



Em outro trecho, João Guilherme relatou que algumas cenas tinham outra dinâmica,

principalmente nas de festa, em que o personagem se relaciona com garotas de programa. Nesses casos, segundo ele, também havia conversa antes da gravação para alinhar limites e ações na sequência. "Então pegar no peito de vocês, ok? Posso passar a mão no corpo de vocês, ok?", lembrou. O ator disse que esse tipo de troca ajudava a construir as cenas de forma profissional. “Entre o ‘ação’ e o ‘corta’, a gente está aqui vivendo isso... Era uma coisa super profissional ali".



João Guilherme também comentou que o filme deve receber classificação indicativa para maiores de 18 anos. "Eu acho que é 18 anos", disse. Ao justificar, citou a presença de sexo, bebida e outras situações adultas na história. "Não é filme para criança", esclareceu.

Vida pessoal longe dos holofotes



Na entrevista, João falou sobre a vida pessoal e comentou a nova postura de não compartilhar mais a intimidade nas redes sociais. "Eu vejo que não colho nada disso. Isso não me leva a lugar nenhum, a não ser eu me importar com o que as pessoas acham", desabafou.

Ele, ainda, citou o namoro seu último relacionamento, com Bruna Marquezine, no qual manteve longe da mídia. "Ali que aprendi a preservar essas coisas que são preciosas pra gente, a ser reservado. Tive alguém que me mostrou como é mais fácil e mais seguro [ser mais discreto]".

Confira a entrevista na íntegra: