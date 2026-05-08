Cíntia Dicker mostra carrão de luxo que ganhou de Pedro Scooby: ’Amo’Reprodução Instagram

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Rio - Cíntia Dicker usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para mostrar o presente especial que recebeu de Pedro Scooby. A modelo apareceu encantada ao exibir o novo carro de luxo dado pelo surfista.
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Cíntia Dicker mostra carrão de luxo que ganhou de Pedro Scooby: 'Amo' - Reprodução Instagram
Cíntia Dicker mostra carrão de luxo que ganhou de Pedro Scooby: 'Amo' - Reprodução Instagram
Cíntia Dicker mostra carrão de luxo que ganhou de Pedro Scooby: 'Amo' - Reprodução Instagram


O veículo escolhido foi um Audi Q8 na cor caramelo, modelo avaliado em mais de R$ 800 mil. Ao compartilhar o registro, Cíntia agradeceu o marido pela surpresa romântica.

“E esse presente lindo que o meu marido me deu? O carro que eu mais amo no mundo. Obrigada amor @pedroscooby, te amo”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores reagiram ao mimo luxuoso e elogiaram o casal. Cíntia Dicker e Pedro Scooby assumiram o relacionamento em outubro de 2019, durante o Rock in Rio. Os dois são pais de Aurora, de 3 anos.