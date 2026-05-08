Klara Castanho publicou novas fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Klara Castanho publicou novas fotos nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 17:11

Rio - Klara Castanho, de 25 anos, compartilhou uma série de fotos nesta sexta-feira (8) exibindo os fios longos e escuros nas redes sociais. Os registros encantaram os seguidores e de Maisa Silva, amiga da artista.

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"Linda", elogiou a atriz. Vale lembrar que as duas construíram um vínculo durante o trabalho no filme "Tudo por um Pop Star", gravado entre 2017 e 2018. Quatro anos depois, elas levaram a amizade para as telinhas ao viverem Eugênia e Bia na novela "Garota do Momento", da TV Globo.

Nos comentários da publicação, a beleza de Klara também foi assunto entre os internautas. "Sua resplandecência ofusca até o brilho do Sol!", afirmou um perfil. "O cabelo impecável", disse outro. "Cada dia mais linda", declarou um terceiro.