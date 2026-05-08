Hariany Almeida posa de jet ski em lago de Goiás e encanta seguidores - Reprodução Instagram

Hariany Almeida posa de jet ski em lago de Goiás e encanta seguidoresReprodução Instagram

Publicado 08/05/2026 15:44

Rio - Hariany Almeida compartilhou com os seguidores, nesta sexta-feira (8), um momento de lazer em Goiás. A influenciadora publicou uma foto em que aparece de biquíni sobre um jet ski, às margens de um lago na Jet Park – Fazenda das Flores.

No clique, a ex-BBB surgiu sorridente em meio ao cenário cercado pela natureza, com céu azul e vegetação ao fundo. A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais e rendeu uma série de elogios dos fãs. “Maravilhosa”, escreveu uma internauta. “Belíssima”, comentou outra. “Uma sereia”, brincou mais uma seguidora.

Durante o passeio, Hariany também mostrou a companhia do namorado, Renan Machado, irmão de Anitta. Em tom descontraído, ela comentou sobre as diferenças entre os dois estados. “Não só uma pessoa tem que virar carioca, uma tem que virar goiana também”, disse.

Recentemente, a influenciadora falou sobre a fase mais voltada ao bem-estar e contou que o relacionamento tem contribuído para manter hábitos mais saudáveis.

“Quando a gente escolhe um parceiro, tem que ser uma pessoa que coloca a gente para cima e puxa a gente a fazer coisas boas. Meu namoro está sendo muito bom porque me incentiva a ter vida fitness”, afirmou.