Anitta será uma das atrações de abertura da Copa 2026 - Reprodução/Instagram

Anitta será uma das atrações de abertura da Copa 2026Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2026 22:56

Rio - Anitta foi confirmada como uma das atrações do show de abertura da Copa do Mundo. A novidade foi anunciada pela FIFA nesta sexta-feira (8), após o jornal The New York Times divulgar detalhes sobre as apresentações que acontecerão nas três sedes da competição: México, Canadá e Estados Unidos.

A brasileira participará da cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, país que estreia no torneio em partida contra o Paraguai. O evento terá Katy Perry como atração principal e contará ainda com nomes como Future, Lisa, Rema e Tyla.

Neste ano, a FIFA decidiu realizar três cerimônias de abertura para celebrar as diferentes sedes da Copa. A primeira acontecerá no México, em 11 de junho, antes da partida entre a seleção mexicana e a África do Sul.

O show mexicano reunirá artistas como Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin e o grupo Los Ángeles Azules.

Já no Canadá, a cerimônia será realizada em Toronto, no dia 12 de junho, durante a estreia da seleção canadense contra a Bósnia. O evento contará com apresentações de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara e outros artistas convidados.