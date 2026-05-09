Léo Ortiz, do Flamengo, e Maitê Lo Sardo anunciam sexo do primeiro filho - Reprodução de vídeo / Instagram

Léo Ortiz, do Flamengo, e Maitê Lo Sardo anunciam sexo do primeiro filhoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/05/2026 17:12 | Atualizado 09/05/2026 21:58

Rio - Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo anunciaram nas redes sociais, neste sábado (9), o sexo do primeiro filho. O zagueiro do Flamengo e a médica compartilharam registros do chá revelação intimista, onde descobriram que estão à espera de uma menina.

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A revelação aconteceu através de um bolo, no qual Léo e Maitê colocaram as taças, com os olhos tampados. Logo em seguida, viram o recheio rosa, indicando que terão uma filha. O casal estava sentado no chão, ao lado dos cachorros de estimação. Eles celebraram a novidade com beijinhos e abraços.

A médica ressaltou a surpresa. "Eu estou em choque". Já o jogador contou que estava com esse pressentimento. "Ontem eu entrei no jogo dos menininhos e tinha uma menina na minha frente. E ela entrou com o [Giorgian de] Arrascaeta, acho. E ela estava com a camiseta escrito 'Serena'", falo o atleta. Apesar de não terem deixado explícito, o comentário indicou que esse foi o nome escolhido para a primogênita.

O casal anunciou a gravidez em março, também através do Instagram. No dia 3 de janeiro deste ano, mesma data em que Léo completou 30 anos, eles oficializaram a união no civil. O relacionamento discreto iniciou em 2020.

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