À espera do segundo filho com Lore Improta, Léo Santana emociona ao publicar carta para o caçula - Reprodução / Instagram

À espera do segundo filho com Lore Improta, Léo Santana emociona ao publicar carta para o caçulaReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 16:21

Rio - À espera do segundo filho, Léo Santana publicou nas redes sociais, neste domingo (10), uma carta para o caçula, que se chamará Levi. O cantor aproveitou a reta final da gravidez da mulher, Lore Improta, e o Dia das Mães, para ressaltar todo o amor pelo herdeiro, além da ansiedade para sua chegada.

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"É, filhão, Levi... papai ainda nem te conhece olhando nos seus olhos, mas você já mudou tudo por aqui, tá? Esse Dia das Mães está diferente, cara. Ainda mais especial. Quando a pequena Liz chegou, já era especial e você está vindo para completar todo esse amor. Hoje, além de celebrar as mães que sempre estiveram com a gente, todos nós estamos te esperando por aqui, Levi", iniciou Léo, mencionando a primogênita, Liz, de 4 anos.

"Com o coração cheio de amor. Você já é cercada de tanto, mas tanto amor, filho. E não é qualquer amor, não, tá? É amor de mãe, cara. E deixa eu te contar uma coisa, aqui em casa não faltam mães fortes, viu? Você vai ser cercado por mulheres potentes, dessas que cuidam, ensinam e protegem", continuou ele.



"Dessas que amam de um jeito que não cabe no peito. Sua mãe, minha 'neni', Lore, é a melhor coisa que você poderia ter. A mais incrível, amorosa, forte, admirável. E está numa ansiedade só para te ver chegar. Você precisa ver ela arrumando seu quarto, cara, arrumando suas coisas, falando de você para sua irmã, preparando tudo".



Em seguida, falou sobre as vovós. "Sua vó, dona Marinalva, minha mãe, meu alicerce que é raiz, força e quem me ensinou tudo que eu sei sobre respeito, família e amor. Tem também a sua outra vó, tia Lia, mãe da sua mãe. É cheia de carinho e cuidado. Pronta para te encher de dengo desde o primeiro dia. Você tem muita sorte, viu, filho? É, Levi... você vai nascer com duas avós que estão contando os segundos para sua chegada. Você não tem noção do amor que elas serão capazes de te oferecer".



"E tem tantas outras mulheres incríveis na nossa vida, filho. Com amor maternal, que acolhem, protegem e se doam. Tem um lar de muito amor te esperando. Muito amor mesmo. Esse Dia das Mães é especial, porque de alguma forma, ele já é seu também. Com amor, seu pai", concluiu o artista.

Nos comentários do post, a dançarina se declarou. "Eu só faço chorar… meu Deus, só agradecer por isso! Eu amo vocês demais mesmo", escreveu Lore. A homenagem também emocionou os seguidores. "Chorei. Amo vocês e estou contando os segundos para esse momento", disse uma fã.

"Não sabia que meu primeiro choro do Dia das Mães seria causado por um homem. Que Deus abençoe essa família linda", comentou uma admiradora. "Chorei. Lindo", expressou outra pessoa. "Gente, que coisa mais linda. Que palavras lindas, Léo", elogiou mais alguém.

Em outubro, o casal anunciou a gestação do segundo filho. O sexo do bebê foi revelado em novembro, durante o show que celebrou 20 anos de carreira do cantor, em Salvador, na Bahia. Já em março, eles revelaram o nome do caçula.