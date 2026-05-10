Isis Valverde e Sandy com seus filhos - Reprodução / Instagram

Isis Valverde e Sandy com seus filhosReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 10:39

Rio - O Dia das Mães movimentou as redes sociais dos famosos neste domingo (10). Artistas compartilharam declarações emocionadas para suas mães, além de homenagens para as suas mulheres e ex-companheiras que são mães de seus filhos. Entre mensagens carinhosas, lembranças especiais e até histórias divertidas, celebridades aproveitaram a data para demonstrar afeto publicamente.

Nicolas Prattes se declarou para a mãe, Giselle, em uma longa mensagem de agradecimento. “Hoje é um dia muito especial, porque é o dia da mulher que sempre foi minha base, minha força e meu maior exemplo de amor. Minha mãe é uma verdadeira guerreira. Uma mulher que nunca mediu esforços pela nossa família, que sempre esteve ao meu lado em cada passo da minha vida e da minha carreira, acreditando em mim até nos momentos em que eu mesmo duvidei.”

“Tudo o que construo tem muito dela. Da força, do cuidado, da dedicação e do coração gigante que ela tem. Sou eternamente grato por cada conselho, cada abraço, cada oração e por todo amor que recebo diariamente. Mãe, eu te amo mais do que palavras conseguem explicar. Desejo que a vida te devolva em dobro toda a luz que você espalha por onde passa. Que nunca faltem saúde, felicidade, paz e muitos motivos para sorrir. Você merece o mundo inteiro”, completou o ator.

Já Sabrina Sato compartilhou uma mensagem curta e carinhosa para a mãe, Kika. “Te amo tanto, mãe.”

Lucas Lima usou as redes sociais para homenagear a mãe e também Sandy, mãe de seu filho. Na publicação, o músico destacou a dedicação das duas na criação da família. “Uma das minhas maiores sortes (e não são poucas as que eu tenho) são minhas referências de ‘mãe’. A que me criou e a com quem eu crio meu filho são diferentes em muitos aspectos, mas idênticas na entrega, na presença, na dedicação inegociável e no amor pleno. Não é fácil criar um ser humano bom. Na real, é quase improvável. Mas essas duas gurias me provam que é possível e me inspiram a dar tudo de mim e fazer minha parte com mais capricho ainda. Feliz dia das mães, gurias.”

Quem também aproveitou a data foi Orlando Morais, que homenageou a mãe e a mulher, Glória Pires. “Minha mãe me deu a vida e a Glória me deu as asas do amor. Parabéns pelo Dia das Mães.”

Eliana publicou uma declaração para a mãe, Eva. “Ela é força, fé, sorriso, colo, às vezes bronca (até hoje rsrs), mas acima de tudo amor. Honro a sua vida e a sua existência. Te amo Mãe.”

Isis Valverde escolheu uma reflexão breve ao compartilhar uma foto ao lado do filho, Rael. “Refletindo sobre meu amor presente.”

Nas redes sociais, Giovanna Lancellotti também fez questão de homenagear a mãe, Giuliana Lancellotti. “Minha rainha, obrigada por tanto.”

Eriberto Leão publicou uma declaração para a mãe, Telma de Castro Leão Monteiro, e para a esposa, a atriz e produtora Andréa Leal. “Feliz Dia das Mães, declarando meu mais supremo amor e gratidão às duas mulheres da minha vida!”