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Filho de Leonardo curte show de César Menotti & Fabiano com nova namorada
Matheus Vargas e Raphaela Tolotti Felix tornaram relacionamento público em fevereiro
Rio - O cantor Matheus Vargas e a nova namorada, a nutricionista Raphaela Tolotti Felix, curtiram o show de César Menotti & Fabiano, no Espaço Unimed, em São Paulo, neste domingo (10). O casal posou juntinho e sorridente nos bastidores do evento.
Nas redes sociais, a nutricionista compartilhou uma foto ao lado da dupla sertaneja: "Hoje o show das lendas", escreveu ela. Os irmãos subiram ao palco para uma apresentação especial de Dia das Mães. Eles também foram prestigiados pelos familiares.
Matheus e Raphaela tornaram o relacionamento público em fevereiro deste ano. Esse foi o primeiro namoro que o filho do cantor Leonardo assumiu após o término com a ex-BBB Hariany Almeida, em fevereiro de 2025. Em janeiro de 2026, a influenciadora digital tornou pública a relação com o irmão de Anitta, Renan Machado.
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