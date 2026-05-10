Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Filho de Leonardo curte show de César Menotti & Fabiano com nova namorada
Celebridades

Filho de Leonardo curte show de César Menotti & Fabiano com nova namorada

Matheus Vargas e Raphaela Tolotti Felix tornaram relacionamento público em fevereiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Raphaela Tolotti Felix e Matheus Vargas
Raphaela Tolotti Felix e Matheus Vargas posam juntinhos
Matheus Vargas
César Menotti & Fabiano
César Menotti & Fabiano recebem familiares em show especial de Dia das Mães
César Menotti & Fabiano e a mãe, Elsi
Fabiano Menotti, Gabriela Menotti e a filha, Julia
César Menotti, Theonília Menotti e a filha, Maitê
Publicidade
Rio - O cantor Matheus Vargas e a nova namorada, a nutricionista Raphaela Tolotti Felix, curtiram o show de César Menotti & Fabiano, no Espaço Unimed, em São Paulo, neste domingo (10). O casal posou juntinho e sorridente nos bastidores do evento.
Nas redes sociais, a nutricionista compartilhou uma foto ao lado da dupla sertaneja: "Hoje o show das lendas", escreveu ela. Os irmãos subiram ao palco para uma apresentação especial de Dia das Mães. Eles também foram prestigiados pelos familiares.
Matheus e Raphaela tornaram o relacionamento público em fevereiro deste ano. Esse foi o primeiro namoro que o filho do cantor Leonardo assumiu após o término com a ex-BBB Hariany Almeida, em fevereiro de 2025. Em janeiro de 2026, a influenciadora digital tornou pública a relação com o irmão de Anitta, Renan Machado.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]