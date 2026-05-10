Zé Felipe e Ana Castela posam juntinhos nos bastidores de gravação do SBT - Manuela Scarpa / Brazil News

Zé Felipe e Ana Castela posam juntinhos nos bastidores de gravação do SBTManuela Scarpa / Brazil News

Publicado 10/05/2026 14:31

Rio - O cantor Zé Felipe voltou fez uma declaração curiosa durante um show realizado neste sábado (9). No palco, o artista afirmou que teria sido bloqueado pela ex-namorada, Ana Castela, nas redes sociais.



“Tinham que deixar pelo menos o clipe tocando aí atrás. Para ver a Ana [no clipe], já que ela bloqueou eu em tudo”, disse o cantor diante do público.



Apesar da declaração, os dois continuam se seguindo no Instagram, o que levantou dúvidas entre internautas sobre o tom da fala de Zé Felipe. Enquanto alguns acreditam que o cantor apenas brincou com a situação, outros apontaram um possível desconforto após o fim do relacionamento.



Zé Felipe que o clipe da ana de volta pic.twitter.com/E8RKWndhWh — Zé Felipe (@RonaldS12868275) May 10, 2026

Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término em dezembro de 2025, pouco depois das festas de Natal, que passaram juntos ao lado das famílias. Na época, o rompimento surpreendeu os fãs, já que o casal costumava compartilhar momentos da relação nas redes sociais.



Meses depois, em março deste ano, Ana voltou a aparecer ao lado da família do cantor e também dos filhos dele com Virginia Fonseca. A aproximação gerou comentários nas redes e alimentou rumores sobre a convivência entre os envolvidos.



Desde então, a cantora não voltou a ser vista em encontros com os familiares de Zé Felipe. Segundo pessoas próximas, Ana decidiu se afastar para evitar novas interpretações sobre a relação com a família do ex. “Ela disse que adora a família, mas vai ter que se afastar de novo”, afirmou uma fonte próxima ao casal.