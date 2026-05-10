Lexa - Reprodução / Instagram

LexaReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 19:18 | Atualizado 10/05/2026 19:19

Rio - Lexa, de 31 anos, desabafou nas redes sociais, neste domingo (10), ao relembrar a gravidez. Em fevereiro do ano passado, a cantora deu luz à Sofia, que faleceu três dias depois. Neste Dia das Mães, a artista homenageou as mulheres que perderam os filhos.

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"De todas as minhas facetas, a minha favorita, o meu maior sonho. Feliz Dia das Mães para todas e, com um carinho especial, para as mães de anjos. Hoje, eu queria poder abraçar cada uma de vocês.

Existe algo que nos une de uma forma silenciosa e profunda", iniciou Lexa, na legenda da publicação.

"Tenho a sensação de que toda mãe que não tem seu filho aqui na Terra faz parte de um grupo daqueles que se reconhecem no olhar, na dor, na saudade e, principalmente, no amor. E essas mães se abraçam, mesmo sem palavras. Para você que hoje levanta os olhos para o céu, parabéns. Você gestou, sonhou, amou, criou expectativas, imaginou futuros… você é mãe. E nada, absolutamente nada, pode apagar isso".

"Carregamos conosco histórias, memórias, momentos eternos… e ainda assim encontramos forças para continuar sorrindo. Seguimos em frente e que possamos honrar nossos anjos aqui nesta Terra da maneira mais bonita possível: sendo felizes. Hoje eu acordei cedo e cuidei de mim. Me amei, me homenageei, me honrei, rezei. Feliz Dia das Mães para todas as mamães desse mundo", finalizou a dona do hit "Pior Que Sinto Falta".

Saiba mais

Lexa teve um quadro de pré-eclâmpsia precoce aos seis meses de gestação. Sofia, do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu. O casal começou a namorar em outubro de 2023. Após dois anos, eles se casaram em uma cerimônia no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio.