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Existe algo que nos une de uma forma silenciosa e profunda", iniciou Lexa, na legenda da publicação.
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