Paolla Oliveira surge de topless - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira surge de toplessReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 17:58

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais registros de um ensaio fotográfico sensual, realizado em uma praia. A publicação repercutiu e a atriz recebeu uma enxurrada de elogios.

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Com modelito branco, Paolla fez a temperatura subir ao surgir de topless, cobrindo os seios com as mãos. A artista, ainda, fez outro post, mostrando os bastidores dos cliques. As publicações foram feitas nesta sexta-feira (8).



Internautas e famosos não pouparam comentários exaltando a beleza da atriz. "Lindíssima", disse Anitta. "É muita beleza", falou Sabrina Sato. "A sereia mais linda do universo", elogiou uma admiradora. "Diva maravilhosa", expressou uma seguidora. "Perfeita", opinou outra pessoa.