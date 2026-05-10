Homero Salles critica Rodrigo FaroReprodução / Youtube / Instagram
“Vamos falar? O Faro não é um apresentador. O Faro é um ator que faz um papel de apresentador. Faro não é apresentador”, declarou Homero durante a conversa.
O diretor também comentou os rumores sobre uma possível substituição de Marcos Mion por Faro no comando do Caldeirão. Para ele, a troca não faria sentido. “Trocar ele pelo Mion é um absurdo. Mion ainda é a única coisa que é anos 1990, que ainda segura o que é entretenimento. Pode estar numa fase ruim, como nós tivemos também”, avaliou.
Após deixar a Record em dezembro de 2024, depois de 17 anos na emissora, Rodrigo Faro assinou contrato com a TV Globo para novos projetos. Entre eles, está o reality show Herança em Jogo, do Globoplay, além de um programa no Multishow que ainda não teve detalhes divulgados.
As declarações de Homero Salles repercutiram nas redes sociais e reacenderam debates sobre os estilos de apresentação na televisão brasileira.
Recentemente, o diretor também comentou a nova versão do programa Viva a Noite, clássico criado nos anos 1980 e eternizado por Gugu Liberato no SBT. A nova fase da atração conta com Luís Ricardo no comando. “Só acertaram no nome e erraram no resto”, escreveu Homero em seu perfil no LinkedIn após a estreia da nova versão, em março.
Ele ainda relembrou os bastidores da criação original do programa e criticou o formato atual da atração. “O principal: fizeram o programa gravado. Viva a Noite é, por natureza, um programa ao vivo. Não funciona gravado. Seu sucesso sempre esteve no improviso, na espontaneidade e na interação com o auditório”, afirmou.
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