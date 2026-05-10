Homero Salles critica Rodrigo Faro - Reprodução / Youtube / Instagram

Homero Salles critica Rodrigo FaroReprodução / Youtube / Instagram

Publicado 10/05/2026 11:21

Rio - O diretor Homero Salles, amigo pessoal de Gugu Liberato e responsável por dirigir boa parte dos programas comandados pelo comunicador, fez duras críticas ao trabalho de Rodrigo Faro como apresentador de TV. Em entrevista ao podcast "Olhar Cínico", ele afirmou que Faro atua mais como intérprete do que como comunicador.



“Vamos falar? O Faro não é um apresentador. O Faro é um ator que faz um papel de apresentador. Faro não é apresentador”, declarou Homero durante a conversa.



O diretor também comentou os rumores sobre uma possível substituição de Marcos Mion por Faro no comando do Caldeirão. Para ele, a troca não faria sentido. “Trocar ele pelo Mion é um absurdo. Mion ainda é a única coisa que é anos 1990, que ainda segura o que é entretenimento. Pode estar numa fase ruim, como nós tivemos também”, avaliou.



Após deixar a Record em dezembro de 2024, depois de 17 anos na emissora, Rodrigo Faro assinou contrato com a TV Globo para novos projetos. Entre eles, está o reality show Herança em Jogo, do Globoplay, além de um programa no Multishow que ainda não teve detalhes divulgados.



As declarações de Homero Salles repercutiram nas redes sociais e reacenderam debates sobre os estilos de apresentação na televisão brasileira.



Recentemente, o diretor também comentou a nova versão do programa Viva a Noite, clássico criado nos anos 1980 e eternizado por Gugu Liberato no SBT. A nova fase da atração conta com Luís Ricardo no comando. “Só acertaram no nome e erraram no resto”, escreveu Homero em seu perfil no LinkedIn após a estreia da nova versão, em março.



Ele ainda relembrou os bastidores da criação original do programa e criticou o formato atual da atração. “O principal: fizeram o programa gravado. Viva a Noite é, por natureza, um programa ao vivo. Não funciona gravado. Seu sucesso sempre esteve no improviso, na espontaneidade e na interação com o auditório”, afirmou.