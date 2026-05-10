Bruna Biancardi e Rafaella SantosReprodução / Instagram

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Rio - Bruna Biancardi começou o Dia das Mães deste domingo (10) com uma surpresa especial preparada pela cunhada, Rafaella Santos. A influenciadora compartilhou nas redes sociais os presentes enviados pela irmã de Neymar Jr. e se emocionou com o carinho.
Bruna Biancardi se choca ao receber presentes da irmã de Neymar, Rafaella Santos - Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi se choca ao receber presentes da irmã de Neymar, Rafaella SantosReprodução / Instagram


Entre os mimos, Bruna recebeu uma cesta de café da manhã, um bolo personalizado com um desenho dela ao lado das filhas, Mavie e Mel, além de um grande buquê de flores brancas. Ao mostrar os presentes aos seguidores, a influenciadora agradeceu a surpresa preparada pela cunhada.

“Quando chegam essas coisas aqui em casa eu já sei que é de quem? Tia Rafa, que dá sempre os melhores presentes, as melhores surpresas. Mandou cesta de café da manhã, bolo e um buquê gigantesco”, declarou Bruna Biancardi nos stories.

Na legenda da publicação, a influenciadora contou que ficou emocionada com a homenagem recebida. “Tia Rafaella sempre arrasa e me faz chorar”, escreveu.

A relação entre Bruna Biancardi e Rafaella Santos já enfrentou rumores de afastamento no início do namoro da influenciadora com Neymar Jr, em 2021. Com o passar do tempo, no entanto, as duas passaram a demonstrar maior proximidade nas redes sociais e em encontros familiares. Em dezembro de 2025, elas chegaram a comentar publicamente sobre a convivência durante participação no programa “Bru na Cozinha”, revelando que são amigas.
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Bruna Biancardi e Rafaella Santos
Bruna Biancardi se choca ao receber presentes da irmã de Neymar, Rafaella Santos