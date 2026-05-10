Heloísa Périssé passa Dia das Mães com filhas na Alemanha - Reprodução/Instagram

Heloísa Périssé passa Dia das Mães com filhas na AlemanhaReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2026 10:48

Rio – Heloísa Périssé celebrou o Dia das Mães com uma viagem em família ao lado das filhas, Luísa e Antônia, conhecida como Tontom, em Berlim. A atriz embarcou para a capital alemã acompanhada da primogênita para visitar a caçula, que se mudou para o país europeu em agosto do ano passado para estudar produção musical no British and Irish Modern Music Institute.



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Nas redes sociais, Heloísa compartilhou um registro ao lado das duas filhas e se derreteu na legenda ao chamá-las de “minhas metades”. Já Luísa também aproveitou a viagem para homenagear a mãe com uma publicação bem-humorada e cheia de carinho.



“Eu fiz a gente tirar essa foto no meio da rua achando que ia ficar ‘aesthetic’ e ficou… normal. Isso foi um pouco antes de quase causarmos um pseudo acidente com um alemão de patinete, mas essa história vocês vão ouvir um dia no Porchat! Feliz Dia das Mães pra pessoa que eu mais admiro na vida. Te amo, baby!”, escreveu a jovem.



Além dos passeios por Berlim, mãe e filhas também celebraram a data neste domingo (10) com um café especial em família.





