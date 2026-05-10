Regina Casé e famíliaVictor Chapetta/BrazilNews

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Regina Casé reuniu a família na noite deste sábado (9) para prestigiar a estreia da peça “Surda”, protagonizada pela filha, Benedita Casé, no Teatro Poeirinha, no Rio. Ao lado do marido Estevão Ciavatta e de Roque e Brás Casé, a atriz acompanhou de perto o novo trabalho da herdeira, que faz sua estreia nos palcos.
fotogaleria
Regina Casé e família prestigiam estreia da peça 'Surda', de Benedita Casé - Victor Chapetta/BrazilNews
Regina Casé e família prestigiam estreia da peça 'Surda', de Benedita Casé - Victor Chapetta/BrazilNews
Regina Casé e família - Victor Chapetta/BrazilNews

Com direção de Debora Lamm, o espetáculo aborda o impacto da perda auditiva na vida de uma mulher, que passa a enfrentar mudanças profundas nas relações familiares, afetivas e profissionais após receber o diagnóstico de surdez invisível.

O texto tem caráter autobiográfico e marca a primeira vez que a autora Julia Spadaccini fala publicamente sobre a própria deficiência por meio de uma obra teatral. A montagem também aposta na acessibilidade e conta com interpretação em Libras de Diana Dantas.

“Surda” tem sessões às quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.