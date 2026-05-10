Regina Casé e famíliaVictor Chapetta/BrazilNews
Com direção de Debora Lamm, o espetáculo aborda o impacto da perda auditiva na vida de uma mulher, que passa a enfrentar mudanças profundas nas relações familiares, afetivas e profissionais após receber o diagnóstico de surdez invisível.
O texto tem caráter autobiográfico e marca a primeira vez que a autora Julia Spadaccini fala publicamente sobre a própria deficiência por meio de uma obra teatral. A montagem também aposta na acessibilidade e conta com interpretação em Libras de Diana Dantas.
“Surda” tem sessões às quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.
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