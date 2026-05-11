Ex-casal, Dani Calabresa e Marcelo Adnet, simulando um beijo - Reprodução / Instagram

Ex-casal, Dani Calabresa e Marcelo Adnet, simulando um beijoReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 10:00

Rio - Ex-casal, Dani Calabresa e Marcelo Adnet apareceram juntos em uma paródia exibida neste domingo (10), no "Domingão com Huck", da TV Globo, e quase deram um beijo em uma esquete inspirada na novela "Três Graças".

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Na cena, Adnet e Dani interpretam Ferretti e Arminda, que possuem uma relação romântica na novela. Em um dos momentos, a humorista surge de costas, se aproxima do ex-marido e simula um beijo. Logo depois, joga farinha nele e ainda pede que ele "rosne".



A sequência avança até que uma voz da produção interrompe a encenação para cobrar o desfecho combinado. "Vamos lá, galera, o beijo que a gente combinou", diz a fala ouvida na esquete. Dani embarca no clima da paródia, mas, no truque de câmera usado pelo programa, ela é substituída por Ed Gama, que acaba recebendo o beijo de Adnet.



A participação repercutiu também nos comentários da publicação do quadro. Luciano Huck escreveu : "Muito boa", com emojis de risada. Rafael Portugal reagiu com emojis rindo, e Caio Coutinho também comentou: "Muito bom".