Ex-casal, Dani Calabresa e Marcelo Adnet, simulando um beijoReprodução / Instagram

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Rio - Ex-casal, Dani Calabresa e Marcelo Adnet apareceram juntos em uma paródia exibida neste domingo (10), no "Domingão com Huck", da TV Globo, e quase deram um beijo em uma esquete inspirada na novela "Três Graças".
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Ex-casal, Dani Calabresa e Marcelo Adnet, simulando um beijo - Reprodução / Instagram
Dani Calabresa foi casada com o humorista Marcelo Adnet - Reprodução/Internet
Na cena, Adnet e Dani interpretam Ferretti e Arminda, que possuem uma relação romântica na novela. Em um dos momentos, a humorista surge de costas, se aproxima do ex-marido e simula um beijo. Logo depois, joga farinha nele e ainda pede que ele "rosne".

A sequência avança até que uma voz da produção interrompe a encenação para cobrar o desfecho combinado. "Vamos lá, galera, o beijo que a gente combinou", diz a fala ouvida na esquete. Dani embarca no clima da paródia, mas, no truque de câmera usado pelo programa, ela é substituída por Ed Gama, que acaba recebendo o beijo de Adnet.

A participação repercutiu também nos comentários da publicação do quadro. Luciano Huck escreveu : "Muito boa", com emojis de risada. Rafael Portugal reagiu com emojis rindo, e Caio Coutinho também comentou: "Muito bom".
 
 
 
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O fim do casamento de Dani Calabresa e Marcelo Adnet, anunciado em 2017, foi marcado por forte exposição pública e por um desgaste que já vinha se arrastando havia alguns anos. Juntos desde 2007 e casados desde 2010, os dois chegaram a atravessar uma primeira crise após Adnet ser flagrado pela imprensa, em 2014, traindo Dani. Na época, decidiram seguir com a relação, porém reconciliação não se sustentou ao que, em 2016, novos episódios de infidelidade acabaram levando à separação definitiva.