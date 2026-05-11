Malévola Alves afirma que faturou valor milionário em briga com Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Malévola Alves afirma que faturou valor milionário em briga com Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 08:43 | Atualizado 11/05/2026 08:54

Rio - A influenciadora Malévola Alves voltou a comentar a briga com Jojo Todynho e revelou que faturou mais de R$ 1 milhão após a repercussão do conflito nas redes sociais. A declaração repercutiu entre internautas e ampliou a polêmica envolvendo as duas.

Em seus perfis, Malévola respondeu perguntas de seguidores sobre os gastos que teve para viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro durante o embate com Jojo. Segundo ela, os custos ultrapassaram R$ 20 mil, incluindo carro blindado, equipe de segurança, transporte aéreo e até helicóptero.

“Gastar eu gastei mais de R$ 20 mil… Porque só o carro blindado que eu fui pra Bangu foi R$ 2.200; foram 13 seguranças, foi R$ 10 mil; de voo, foi R$ 2 mil; aí teve van que eu aluguei, helicóptero… Gastei bem mais de R$ 20 mil… Mas posso falar uma coisinha? Fiz mais de R$ 1 milhão, meu amor”, declarou a influenciadora.

A fala rapidamente gerou reações nas redes sociais. Parte do público questionou como a criadora de conteúdo alcançou o valor milionário. Malévola costuma divulgar plataformas de apostas online e jogos de cassino virtual, incluindo o chamado “jogo do tigrinho”.

“Continuem dando engajamento em uma pessoa que divulga tigrinho e ainda acha bonito ganhar dinheiro em cima disso”, escreveu um internauta. “Ignorem quem divulga tigrinho”, comentou outro. Já alguns usuários saíram em defesa da influenciadora. “O povo reclamando, mas muitas mulheres cis e homens héteros divulgam tigrinho há anos e não vejo esse auê todo com eles”, opinou um seguidor.

A troca de acusações entre Malévola Alves e Jojo Todynho continua movimentando as redes. Após afirmar que havia perdoado a cantora, a influenciadora contou que recebeu dois mandados de intimação e precisou comparecer a uma delegacia antes de viajar para Dubai.

“Não tô acreditando que recebi isso [mandado de intimação]. Eu perdoei, fiz o que a pessoa pediu (…). Vou infernizar até o inferno. Não estou brincando, me deixa quieta. Tivemos que vir aqui [delegacia] depois de receber isso em casa”, afirmou.