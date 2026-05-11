Mico Freitas publica clique ao lado da família - Reprodução do Instagram

Mico Freitas publica clique ao lado da famíliaReprodução do Instagram

Publicado 11/05/2026 08:52

Rio - Depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), Mico Freitas, marido de Kelly Key, publicou uma foto em família, no Instagram, nesta segunda-feira (11), e falou sobre a importância de valorizar os momentos simples da vida.

"Às vezes a vida não precisa gritar para ser importante. Tem momentos simples que carregam mais significado do que grandes acontecimentos. O segredo está em aprender a olhar com gratidão para aquilo que muitos deixam passar", escreveu ele na legenda.

Mico havia passado por uma cirurgia cardíaca, no último dia 30, em Portugal, onde o casal vive. O procedimento ocorreu semanas após o marido de Kelly sofrer um AVC isquêmico, no início de abril. Na ocasião, ele apresentou sintomas como fala arrastada e perda de coordenação. O atendimento rápido foi apontado como determinante para evitar sequelas mais graves.

Após o episódio, exames identificaram o forame oval patente (FOP), uma pequena abertura no coração presente desde o nascimento, como possível causa do quadro. Desde então, o empresário seguiu sob acompanhamento médico até a indicação do procedimento corretivo.

Kelly e Mico estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.