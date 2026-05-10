Gisele Bündchen mostra cliques raros com familiares - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen mostra cliques raros com familiaresReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2026 23:02

Rio - Gisele Bündchen mostrou nas redes sociais, neste domingo (10), cliques raros com os filhos, Benjamin, de 16 anos, Vivian, de 13, e River, 1. A modelo celebrou o Dia das Mães ressaltando a importância da maternidade na sua vida.

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"Nada neste mundo preenche minha vida com mais significado e alegria do que ser mãe. Sou muito grata por poder viver a vida com eles, aprendendo e crescendo juntos todos os dias", iniciou Gisele, na legenda da publicação.

"Feliz Dia das Mães para todas as mães, especialmente para a minha mãe, que está sempre ao meu lado em espírito e me inspira a ser a melhor mãe que posso ser", finalizou a modelo, mencionando a mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu aos 75 anos em 2024.

Gisele publicou vários registros ao lado dos herdeiros. Os filhos mais velhos são frutos do antigo casamento da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady. Já o caçula é do relacionamento atual com instrutor de jiu-jítsu, Joaquim Valente.