Sandy e o filho - Reprodução do Instagram

Sandy e o filhoReprodução do Instagram

Publicado 11/05/2026 07:01

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Sandy surgiu em um clique raro abraçadinha com o filho, Theo, de 11 anos, fruto da antiga união com Lucas Lima. A foto foi publicada pelo músico nas redes sociais, que homenageou a cantora e a mãe, Lorena Lima, pelo dia das mães, celebrado neste domingo (10).

"Uma das minhas maiores sortes (e não são poucas as que eu tenho) são minhas referências de “mãe”. A que me criou e a com quem eu crio meu filho são diferentes em muitos aspectos, mas idênticas na entrega, na presença, na dedicação inegociável e no amor pleno. Não é fácil criar um ser humano bom. Na real, é quase improvável. Mas essas duas gurias me provam que é possível e me inspiram a dar tudo de mim e fazer minha parte com mais capricho ainda. Feliz dia das mães, gurias", escreveu Lucas.

Sandy respondeu: "Obrigada, parceiro!! Sem a sua entrega e sua parceria maravilhosa, não teria saído esse gurizinho incrível! Obrigada por tudo sempre". Ela, ainda, mandou um recado para a ex-sogra. "Lorena, maravilhosa!! Amo muito!! Theozinho também".

Atualmente, Sandy namora o médico Pedro Andrade. Já Lucas Lima vive um relacionamento com a publicitária Nina Forlini.