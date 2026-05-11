Solange Couto - Reprodução / Instagram

Solange CoutoReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 07:34

Rio - Solange Couto, de 69 anos, negou os rumores de que estaria produzindo conteúdo adulto em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (10). A atriz, conhecida pela personagem Dona Jura em "O Clone" (2001) e pela recente participação no "BBB 26", esclareceu que respeita os colegas de profissão que fazem este tipo de trabalho, mas reforçou que não é o caso dela.

"Olá, meu povo. Está acontecendo aí um vídeo fake dizendo que eu, Solange Couto, com 46 anos de carreira de atriz, em artes cênicas, televisão, teatro e cinema, estou participando de trabalhos de conteúdo adulto. Eu venho aqui para esclarecer a vocês que isso é uma grande mentira", afirmou a atriz.

"Com todo o respeito que tenho a vocês, meu público, aos meus colegas de profissão, aos colegas que fazem este tipo de trabalho, que não tenho absolutamente nada contra, nenhuma crítica, nenhuma pontuação. Mas eu não faço trabalho de conteúdo adulto. É só para esclarecer. É uma grande mentira", ressaltou.

Na legenda da publicação, Solange destacou: "Espero em breve ter notícias verdadeiras a respeito de trabalhos, mas por hora, o que estão divulgando é somente com o intuito de enganar o público em busca de audiência".







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O assunto surgiu depois dela compartilhar cliques sensuais, usando uma camisola, no Instagram. Na ocasião, Solange refletiu sobre etarismo. "Sou dessas! Existem mulheres maduras cheias de planos, brilho e entusiasmo pela vida, isso faz com que elas sejam jovens. Porque a verdadeira idade é medida pelos sonhos que ainda nos movem, pela alegria de viver e pela luz que nunca deixamos apagar dentro de nós", escreveu.

"A idade de uma mulher não está no número escrito em um documento. Ela está na força que carrega no coração, na coragem de recomeçar, na vontade de viver intensamente e na capacidade de continuar sonhando", complementou.







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