Francis Hime sofreu acidente doméstico e vai se ausentar dos palcos - Reprodução/Instagram

Francis Hime sofreu acidente doméstico e vai se ausentar dos palcos Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2026 20:28

Rio - Francis Hime, de 86 anos, precisou cancelar o show "Embarcação" que faria com a cantora Simone na terça-feira (12) no Teatro Ipanema Rubens Corrêa, na Zona Sul, após sofrer um acidente doméstico. A informação sobre o estado de saúde do pianista e compositor foi divulgada nas redes sociais do espaço.

fotogaleria

"Em virtude de um acidente doméstico com Francis Hime, o artista infelizmente não poderá realizar o show com Simone, previsto para amanhã, dia 12 de maio, no projeto Terças no Ipanema", informou em comunicado.

O espaço orientou o público sobre as entradas compradas para o evento. "Informamos que os valores dos ingressos adquiridos para essa data serão estornados automaticamente pela plataforma Sympla, empresa diretamente responsável pela emissão e administração dos bilhetes", acrescentou.

O Teatro Ipanema concluiu a nota enviando uma mensagem de carinho para o compositor. "Ao nosso querido Francis Hime, desejamos uma pronta recuperação e deixamos um carinhoso abraço. Agradecemos a compreensão e o apoio de nosso querido público."



