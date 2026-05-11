Larissa Manoela fez novas tatuagens no corpo Reprodução/Instagram

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Rio - Larissa Manoela compartilhou nesta segunda-feira (11) as imagens das novas tatuagens que fez no braço e nas costas. A atriz fez o desenho do camaleão Pascoal do filme "Enrolados" e as orelhas de Mickey Mouse. 
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Larissa Manoela exibiu a tatuagem que fez nas costas - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela tatuou as orelhas de Mickey Mouse - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela tatuou o personagem Pascal de 'Enrolados' - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela fez novas tatuagens no corpo - Reprodução/Instagram
"Como eu amo me transformar, também sou fã de camaleões e da sua metamorfose. Agora eu tenho um Pascal para chamar de meu. Em homenagem a minha coleção de mais de 100 orelhas da Disney...uma orelhinha bem delicadinha", explicou nos Stories. 
Responsável pelo trabalho, a tatuadora Sabrina Conde publicou outros registros nas redes sociais. "Porque a Larissa Manoela é 'lindimais' pra não fazer parte do meu feed! Obrigada por mais essas mi amor - é sempre um prazer te receber", disse a profissional.  
Nos comentários, a mulher de André Luiz Frambach agradeceu a artista. "Tão feliz com seus traços lindos e delicados eternizados em mim Fã do seu trabalho!"
 
 
 
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Um post compartilhado por Sabrina Conde (@scndart)