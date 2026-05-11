Adriane Galisteu termina Dia das Mães no hospital com filho - Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu termina Dia das Mães no hospital com filhoReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 13:29

Rio - O Dia das Mães de Adriane Galisteu terminou de forma inesperada. Na noite do último domingo (10), a apresentadora revelou nas redes sociais que o filho, Vittorio Iódice, de 15 anos, precisou passar por uma ressonância magnética após machucar o joelho e apresentar suspeita de fratura na tíbia.

“Meu final de Dia das Mães aqui. Vittorio veio fazer ressonância do joelho, parece que ele fraturou a tíbia. Olha meu domingo onde a gente está terminando. Eita. Que situação”, contou Adriane nos Stories do Instagram, por volta das 21h30.

Horas antes da ida ao hospital, a apresentadora já havia mostrado o adolescente com dificuldades para andar. Em vídeos publicados durante a tarde, Vittorio apareceu usando uma bengala, o que chamou a atenção da mãe.

“E aí, o Dia das Mães hoje tá de bengala da vovó? Como assim? O que tá acontecendo?”, questionou Adriane em tom de brincadeira. Na sequência, o filho respondeu de forma direta: “Joelho machucado”.

Até o momento, Adriane Galisteu não informou como ocorreu o acidente nem divulgou o resultado dos exames. Vittorio é fruto do casamento da apresentadora com Alexandre Iódice.