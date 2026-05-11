Nanda Costa relatou exposição sem autorização da imagem das filhas - Reprodução/Instagram

Nanda Costa relatou exposição sem autorização da imagem das filhas Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2026 19:19

Rio - Nanda Costa usou as redes sociais nesta segunda-feira (11) para compartilhar um episódio vivido com as filhas em um shopping ao ter fotos de Kim e Tiê, de 4 anos, tiradas sem autorização. A atriz gravou o relato no Dia das Mães, mas optou por divulgar agora depois de curtir a data especial com as gêmeas.

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Segundo ela, um homem portava uma câmera profissional e começou a fotografar da artista com as meninas. O momento chamou atenção das crianças. "Mamãe, por que ele tá tirando foto da gente sem pedir?", questionaram.

Nanda que buscou informação sobre a divulgação dos registros sem consentimento após uma dúvida da mãe. "Fui pesquisar e descobri que não pode usar foto de nenhuma criança sem autorização das mães, dos responsáveis ou dos pais. Hoje, aqui no Dia das Mães, esse é meu pedido. E não é só sobre ser famoso ou não famoso. Acho que as crianças, no geral, quando forem fotografadas, porque é bonitinho, porque é engraçadinho… Pergunta pra mãe, pro pai, pro responsável, se existe autorização para clicar, sobretudo para postar. Porque isso não é legal, por lei", aconselhou.

No Brasil, o direito à imagem de crianças e adolescentes é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que garante a preservação da identidade e da integridade dos menores. Além disso, regulamentações mais recentes voltadas ao ambiente digital reforçam a exigência de autorização dos responsáveis para a divulgação de imagens.