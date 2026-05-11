Diogo Nogueira foi internado para tratar problema de saúde - Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira foi internado para tratar problema de saúde Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2026 19:49

Rio - Diogo Nogueira, de 45 anos, informou o cancelamento dos shows após ser internado para tratar um quadro de laringite bacteriana grave. A noticia foi divulgada nas redes sociais do cantor na noite desta segunda-feira (11).

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"Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de laringite bacteriana grave, que está sendo tratado em ambiente hospitalar, impossibilitando temporariamente o uso de sua voz para apresentações musicais", disse em nota.

A equipe do cantor destacou que o foco é na reabilitação dele. "Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor", concluiu.

No sábado (9), Diogo Nogueira se apresentou no Iate Clube de Fortaleza, no Ceará. Ele tem viajado o Brasil com a turnê "Infinito Samba".