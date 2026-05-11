Alice Wegmann brinca sobre rosto inchado depois de retirar sisos: ’Desarmonização facial’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Alice Wegmann brinca sobre rosto inchado depois de retirar sisos: ’Desarmonização facial’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/05/2026 13:37

Rio - Alice Wegmann utilizou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (11), para mostrar como o rosto ficou após retirar os dentes sisos. A relatou muita dor, mas disse que está melhor. A artista, ainda, brincou sobre o inchaço, causado pelo procedimento cirúrgico.

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"A pessoa quando deixa para operar o siso depois dos 30 anos, é isso o que acontece. Olha aqui. Vou postar aqui como eu fiquei ontem para vocês. Um arraso", falou a atriz, que escreveu: "A desarmonização facial causada pelos sisos. Atenção ao próximo story".



Alice resgatou um vídeo caindo na gargalhada, ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer. "Primeiro eu abri a câmera chorando de rir". Em seguida, mostrou que depois as lágrimas foram causadas por dor. "Depois eu abri chorando mesmo, sem risadinha, porque estava com muita dor (já melhorei). Por fim, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde, além de agradecer o carinho. "Estou melhor, galera. Obrigada"