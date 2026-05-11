Maíra Cardi em pronunciamento após filho sofrer comentários gordofóbicos e homofóbicos nas redes - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi em pronunciamento após filho sofrer comentários gordofóbicos e homofóbicos nas redesReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 11:03

Rio - Maíra Cardi saiu em defesa do filho, Lucas Cardi, nesta segunda-feira (11), depois que um vídeo publicado pela nora, Letícia Paz, passou a circular em páginas de fofoca e gerou comentários ofensivos nas redes. Ao falar sobre o caso, a influenciadora criticou os ataques ao jovem e disse ter ficado chocada ao saber que ele estava sendo alvo de ofensas relacionadas ao corpo e à sexualidade.

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Segundo Maíra, ela nem acompanhava a repercussão de perto, porque está afastada das redes desde os problemas de saúde enfrentados pela filha caçula, Eloá. Ainda assim, acabou sendo informada por outras pessoas. “Alguém me falou de uma treta que teve com o meu filho Lucas, que saiu até nesses sites de fofoca”, disse. Na sequência, contou o que ouviu: “Parece que a minha nora filmou ele comendo” e, a partir daí, começaram comentários dizendo “que ele estava gordo” e também insinuando que “parecia gay”.A influenciadora reagiu ao episódio dizendo ver um descompasso na forma como certos temas são tratados na internet. “Se sou eu, se sai da minha boca, ou do Thiago, a palavra ‘gordo’ ou ‘gay’, nossa senhora, as pessoas iam queimar a gente vivo”, afirmou. Logo depois, completou: “Agora, quando é para as pessoas trazerem para nós o xingamento de gordo, de gay, de seja lá o que for, está tudo bem”.Ao defender o filho, Maíra também descreveu a forma como o enxerga. “Meu filho é um doce”, afirmou. “Tenho muito orgulho dele, de caráter, de tudo.” Segundo ela, Lucas foi criado cercado por mulheres, o que ajudou a formar uma personalidade que hoje é lida de forma distorcida por parte do público. “Meu filho é mais delicado, mais doce, mais fiel, mais leal, mais companheiro. As pessoas muitas vezes acham que ele é delicado demais, ou educado demais”, disse.Antes da fala da mãe, o próprio Lucas já havia se pronunciado. Em vídeo publicado ao lado de Letícia Paz, ele disse que convive com esse tipo de comentário desde os 9 anos e que, por isso, lida bem com os ataques. “As pessoas que falam isso normalmente são pessoas que têm uma dor própria em relação a isso”, afirmou. Para ele, quem faz esse tipo de comentário muitas vezes está projetando no outro conflitos que não consegue elaborar em si. “Isso não me machuca, no máximo eu fico com dó dessas pessoas.”Lucas, porém, ponderou que o fato de conseguir lidar com a situação não reduz a gravidade do problema. “A maior parte das pessoas não é assim", disse, ao lembrar que outras vítimas de ataques virtuais podem reagir de forma muito diferente. “Então não é legal ficar falando essas coisas. Em pleno 2026, onde gordofobia é um assunto tão sério, homofobia é um assunto tão sério, ter pessoas ainda falando isso na internet é muito triste”, finalizou.Letícia também falou no vídeo e disse que a intenção do casal era usar o episódio para puxar uma reflexão sobre limite e cyberbullying. Segundo ela, o conteúdo original era apenas um registro simples do cotidiano, mas ganhou outra proporção quando passou a ser repostado com tom de deboche. “A gente pensou em trazer esse vídeo aqui, um ‘pronunciamento’ entre aspas, pra conscientizar as pessoas a ter mais limite”, afirmou. Em outro momento, disse que ficou “impactada com tudo” o que leu.Ao encerrar a resposta, Lucas afirmou que sabe que a exposição pode até trazer novos ataques, mas disse considerar importante se posicionar por quem não consegue lidar da mesma forma. “Pode ser que tenha mais gente aparecendo reclamando em relação a mim depois disso”, disse. “Só que eu acho que isso vai ser o suficiente pra conscientizar algumas pessoas, pelo menos em relação aos outros.”