Shakira e Anitta no palco em Copacabana Izabella Mendes/Brazil News
Em um vídeo publicado nas redes, a dupla comparou trechos das duas canções e apontou que as melodias e estruturas seriam “quase idênticas”. A repercussão rapidamente tomou conta da internet e dividiu opiniões entre fãs das artistas.
Apesar da acusação, Tushka e Rebebe deixaram claro que não responsabilizam diretamente Shakira e Anitta pela situação. Para elas, a possível semelhança pode ter surgido durante o processo de produção musical da faixa. “Não acreditamos que elas tenham feito isso de propósito”, afirmaram as artistas no vídeo compartilhado nas redes sociais.
Mesmo diante da polêmica, a dupla adotou um tom amigável ao comentar o caso e revelou admiração pelas cantoras. As artistas ainda disseram que gostariam de transformar o episódio em uma oportunidade de colaboração no futuro.
Até o momento, as equipes de Shakira e Anitta não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.
@sarao.trAntes que nada: Si. Tenemos registrada la canción, pasa que como la melodía no es exactamente igual, legalmente no hay mucho que podamos hacer. Nos ayudan a llegar a ellas etiquetándolas ?♬ sonido original - Sarao TR
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