Shakira e Anitta no palco em Copacabana - Izabella Mendes/Brazil News

Shakira e Anitta no palco em Copacabana Izabella Mendes/Brazil News

Publicado 11/05/2026 11:37

Rio - A parceria entre Anitta e Shakira virou assunto nas redes sociais após a dupla latina Sarao levantar suspeitas de plágio envolvendo a música “Choka Choka”, lançada em abril deste ano. Segundo as artistas Tushka e Rebebe, a faixa teria semelhanças com “Atómica”, música autoral delas.



Em um vídeo publicado nas redes, a dupla comparou trechos das duas canções e apontou que as melodias e estruturas seriam “quase idênticas”. A repercussão rapidamente tomou conta da internet e dividiu opiniões entre fãs das artistas.



Apesar da acusação, Tushka e Rebebe deixaram claro que não responsabilizam diretamente Shakira e Anitta pela situação. Para elas, a possível semelhança pode ter surgido durante o processo de produção musical da faixa. “Não acreditamos que elas tenham feito isso de propósito”, afirmaram as artistas no vídeo compartilhado nas redes sociais.



Mesmo diante da polêmica, a dupla adotou um tom amigável ao comentar o caso e revelou admiração pelas cantoras. As artistas ainda disseram que gostariam de transformar o episódio em uma oportunidade de colaboração no futuro.



Até o momento, as equipes de Shakira e Anitta não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.