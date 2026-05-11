Viúvo de Isabela Veloso faz homenagem de Dia das Mães no Instagram - Reprodução/Instagram

Viúvo de Isabela Veloso faz homenagem de Dia das Mães no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 11/05/2026 11:31

Rio – O viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borbas, de 27 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar uma homenagem à ex-mulher no Dia das Mães, celebrado neste domingo (10). A influenciadora morreu em janeiro deste ano, aos 19 anos, após enfrentar complicações decorrentes de um transplante de medula óssea.

Em publicação feita nas redes sociais, Lucas relembrou a trajetória de Isabel como mãe e destacou a saudade deixada por ela. O influenciador também citou Arthur, filho do casal, nascido em 2024, ao falar sobre o legado da jovem. “Hoje é Dia das Mães… é impossível não lembrar de você. A vida seguiu, muita coisa mudou, mas algumas pessoas deixam marcas que o tempo nunca apaga. Tu foi uma mãe incrível, forte, amorosa e guerreira até o fim. O Arthur vai crescer sabendo da mulher extraordinária que foi a mãe dele e do amor imenso que você sentia por ele”, escreveu.

Na sequência, Lucas fez uma declaração direcionada ao filho e falou sobre a ausência de Isabel no primeiro Dia das Mães vivido sem a presença física dela. “Filho, hoje é o primeiro Dia das Mães sem a sua mãe aqui fisicamente com a gente… e confesso que meu coração sente isso em silêncio. Quero que você cresça sabendo quem a sua mãe foi. A Isabel foi amor, força, coragem e luz. Ela te amou antes mesmo de te conhecer nos braços dela… você foi o maior presente da vida dela”, declarou.

A homenagem acontece em meio às recentes polêmicas envolvendo a vida pessoal de Lucas Borbas. O influenciador passou a receber críticas de parte do público e também da família de Isabel após assumir um novo relacionamento em abril, cerca de três meses depois da morte da influenciadora.