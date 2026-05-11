Felipe Araújo e Lara Prado - Reprodução do Instagram

Felipe Araújo e Lara PradoReprodução do Instagram

Publicado 11/05/2026 10:58 | Atualizado 11/05/2026 10:59

Rio - Lara Prado está contando os dias para subir ao altar com o cantor Felipe Araújo. A cerimônia acontece no dia 31 de julho, no interior de São Paulo, em uma celebração intimista ao lado de familiares e amigos próximos. Com mais de 120 mil seguidores no Instagram, a influenciadora define os preparativos para o momento especial como um 'verdadeiro sonho' e revela se o artista tem participado da organização.

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"Estou amando acompanhar tudo e o Felipe também participa de cada escolha, então está sendo uma fase muito gostosa para nós dois. A gente está curtindo bastante cada momento”, conta a influenciadora. Faltando menos de dois meses para a cerimônia, ela admite que a ansiedade já começou a aparecer. "Agora começa a bater aquela ansiedade natural, mas, acima de tudo, está sendo maravilhoso viver tudo isso".

Lara ressalta que o casamento terá a carinha dos dois. "Não estou preocupada se algo está na moda ou não. Quero olhar para trás daqui muitos anos e sentir que vivi exatamente o casamento que fazia sentido para nós", diz. A lista de convidados é restrita. "A gente está selecionando bastante as pessoas, então vai ser só realmente quem convive com a gente e faz parte da nossa história", revela.



Outro ponto que emociona a influenciadora é a cerimônia religiosa, considerada por ela o principal foco do casamento. "Queremos transmitir para as pessoas que amamos a presença de Deus na nossa união", declara. Lara ainda adianta que a entrada na cerimônia é um dos momentos mais aguardados por ela. "Estou muito ansiosa para a minha entrada e para a cerimônia religiosa de forma geral", completa.



Apesar de manter parte dos preparativos em sigilo para preservar a emoção do grande dia, Lara adianta que pretende compartilhar registros especiais da cerimônia nas redes sociais após a celebração. "Quero deixar registrado cada detalhe".