Margareth Serrão mostra presentes que ganhou de Vini Jr. Reprodução / Instagram
“Margareth, um feliz Dia das Mães pra você! Um exemplo de mãe e avó! Tenha um dia especial!”, escreveu Vinícius Júnior no cartão.
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Margareth Serrão mostra presentes que ganhou de Vini Jr. Reprodução / Instagram
Mãe de Virginia mostra presentes de luxo que ganhou de Vini Jr.
Margareth Serrão recebeu mimo de grife do genro
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