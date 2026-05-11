Margareth Serrão mostra presentes que ganhou de Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Margareth Serrão mostra presentes que ganhou de Vini Jr. Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 10:43 | Atualizado 11/05/2026 10:45

Rio - A mãe de Virginia Fonseca ganhou um presente especial de Vinícius Júnior neste Dia das Mães. Neste domingo (10), Margareth Serrão usou as redes sociais para mostrar os mimos enviados pelo genro e agradeceu o carinho publicamente.



Margareth Serrão mostra presentes de Dia das Mães que ganhou de Vini Jr. Reprodução / Instagram

Enquanto se arrumava para uma comemoração organizada pela filha em Goiânia, Margareth exibiu um arranjo de flores brancas acompanhado de uma mensagem escrita à mão pelo jogador do Real Madrid.

“Margareth, um feliz Dia das Mães pra você! Um exemplo de mãe e avó! Tenha um dia especial!”, escreveu Vinícius Júnior no cartão.



Além das flores, a sogra do atleta também recebeu uma rasteirinha de luxo da marca Louis Vuitton. O modelo escolhido foi a Sunkiss Flat Sandal, peça avaliada em cerca de R$ 5 mil na cotação atual.



Animada com o presente, Margareth compartilhou sua reação com os seguidores. “Vou mostrar pra vocês o presente que o Vini Jr me mandou. Meu genro. Amei! Olha só as flores, que lindas… eu amei. E a rasteirinha, eu amei também. Só não vou usar hoje, porque ela não combina com meu look. Obrigada, Vini Jr. Beijo”, declarou.



Mais cedo, Virginia Fonseca também mostrou os presentes que recebeu do namorado na data comemorativa. Entre os itens exibidos estavam acessórios e peças de grifes internacionais, incluindo produtos da Balenciaga e da Chrome Hearts.