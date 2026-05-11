Ohara Ravick, vocalista da Calcinha Preta - Reprodução / Instagram

Ohara Ravick, vocalista da Calcinha PretaReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 09:45

Rio - A vocalista da banda Calcinha Preta, Ohara Ravick, precisou ser internada no fim de semana após passar mal em Aracaju, Sergipe. A cantora usou as redes sociais para explicar o motivo da ausência em um show do grupo e tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

Nos stories do Instagram, Ohara revelou que recebeu diagnóstico de uma forte virose, que provocou desidratação e exigiu acompanhamento médico. Por orientação da equipe responsável, ela permaneceu internada por alguns dias para garantir uma recuperação completa. Por causa do quadro, a artista não participou da apresentação da banda em Piripiri, no Piauí.

“Eu tive uma virose forte e isso me desidratou. Então, os médicos preferiram que eu ficasse internada por alguns dias para poder me recuperar bem”, explicou a cantora.

Já no domingo (10), Ohara voltou às redes sociais para informar que recebeu alta hospitalar e que seguirá retomando a agenda profissional normalmente. A artista também agradeceu o carinho e as mensagens enviadas pelos admiradores durante o período de internação.

“Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, cuidado e preocupação de todos vocês. Recebi alta e já estou em casa, me recuperando bem e com o coração cheio de gratidão por tanto amor que recebi nesses dias”, declarou.

Na sequência, a vocalista ainda confirmou o retorno aos compromissos com a banda. “A partir de amanhã (segunda-feira, 11/5), já estou de volta aos meus compromissos profissionais e muito feliz por isso! E, olha…. essa semana promete, viu?”, completou.