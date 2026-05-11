Maria Rita em entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Maria Rita em entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/05/2026 09:08

Rio - Maria Rita falou sobre a relação que tinha com Rita Lee (1947-2023) durante entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (10), ao comentar a homenagem que faz à cantora em seu novo projeto, "Redescobrir Volume 2". No álbum, ela canta "Lança-perfume", sucesso da artista com Roberto de Carvalho.



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"Toda vez que eu ia no show dela, ela mandava me buscar e me botava pra dentro do camarim", lembrou Maria Rita. Na sequência, a cantora detalhou o que via nesses momentos antes das apresentações. "Foi a primeira vez que eu vi uma mulher se maquiando, e se alongando, e conversando, e tomando água dela, e passando o batom, e fofocando comigo. Ela tinha um cuidado muito genuíno".



Ao ouvir a observação de que seu nome costuma ser ligado ao de Rita Lee, Maria Rita respondeu: "É uma lenda, que eu jamais vou dizer que não é", disse. Em seguida, completou: "Não vejo a menor necessidade", em referência à ideia de negar essa relação. Ao seguir no assunto, a cantora acrescentou que esse vínculo se estende à família de Rita. "Os filhos dela me chamam de irmã".



Maria Rita emocionou ao falar como era a sua relação com a eterna Rita Lee! A cantora é sempre lembrada em seus shows #Fantástico #TVGlobo pic.twitter.com/nLeJ2UQXxO — TV Globo (@tvglobo) May 11, 2026

Em "Redescobrir Vol. 2" revisita referências e músicas importantes de sua trajetória e também da obra de Elis Regina, sua mãe, que morreu quando a cantora tinha 4 anos. Nesse contexto, a homenagem a Rita Lee aparece atravessada pela admiração artística e pela convivência que as duas mantiveram ao longo dos anos.