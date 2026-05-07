Após confusão com Malévola, Jojo Todynho explica recuo - Reprodução / Instagram

Após confusão com Malévola, Jojo Todynho explica recuoReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 09:53

Rio - Jojo Todynho voltou às redes sociais para explicar por que desistiu da briga pública com Malévola, após desafiar a rival para um confronto no Largo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A confusão ganhou repercussão na quarta-feira (6), depois que Malévola viajou ao Rio, contratou um helicóptero para sobrevoar a casa da cantora e acusou Jojo de ter “arregado”.



Em vídeo publicados no Instagram, Jojo afirmou que decidiu recuar após ouvir conselhos de pessoas próximas e refletir sobre os impactos que a situação poderia causar em sua vida pessoal e profissional. Estudante de Direito no sétimo semestre, ela disse que não pretende comprometer o futuro por causa de uma briga exposta nas redes sociais.



“Claro que muita gente vai achar que a minha atitude foi covarde. O que você tem a perder? Eu tenho muito, um futuro promissor. Mas eu tenho pessoas da minha volta, que é o que vocês deveriam ter, chamada Voz da Sabedoria e Voz da Experiência”, declarou.



A cantora também falou sobre as mudanças que acredita ter vivido nos últimos anos e afirmou que hoje frequenta ambientes que antes não imaginava ocupar. “Vocês acham que o meu antigo eu não queria? Eu queria estar. Mas até quando eu vou continuar no meu antigo eu? Amadurecer dói. Dói, claro que dói. Mas nos molda. Hoje eu sento na mesa de magnata. Tenho amizade com juiz, juíza federal. Sabe quando a Jojo Todynho estaria sentada nessa mesa? Nunca!”, disse.



Jojo ainda afirmou que não vale a pena colocar em risco tudo o que construiu ao longo da carreira por impulso ou vaidade. Segundo ela, a decisão de encerrar a treta teve relação direta com maturidade e responsabilidade sobre o próprio futuro. “Nós levamos anos para construir algo e em cinco minutos nós destruímos isso e comprometemos 30 anos da nossa vida por banalidade, por ego, por vaidade, por indignação, revolta, sei lá o que que seja, pela emoção, pela impulsividade”, afirmou.



Ao encerrar o desabafo, a ex-participante de "A Fazenda" agradeceu o apoio dos seguidores e reforçou que acredita que mudar é necessário. “Minha vida é um acontecimento, muito bom graças a Deus e mais uma vez agradeço pelo carinho. É isso, meu povo, mudar faz parte e é necessário, porque senão você pode pegar o porco, colocar o melhor perfume, dar um banho, que quando ele vê a lama, ele vai se jogar lá novamente”, concluiu.