Adriana Esteves e Vladimir Brichta fazem rara aparição em teatro carioca - Victor Chapetta/BrazilNews

Adriana Esteves e Vladimir Brichta fazem rara aparição em teatro cariocaVictor Chapetta/BrazilNews

Publicado 07/05/2026 21:51

Rio - Adriana Esteves e Vladimir Brichta fizeram uma rara aparição pública juntos na noite desta quinta-feira (7), durante uma sessão da peça “Mudando de Pele”, protagonizada por Taís Araujo, no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro.

A presença do casal chamou atenção pela discrição com que costumam levar a vida pessoal. Adriana e Taís, aliás, mantêm uma amizade de longa data e dividiram cena na novela “Amor de Mãe”, exibida entre 2019 e 2021, ao lado de Regina Casé.

Juntos desde 2006, Adriana e Vladimir são pais de Vicente Brichta, de 19 anos. A atriz também é mãe de Felipe Ricca, de 26, fruto do antigo relacionamento com Marco Ricca. Já Vladimir é pai da atriz Agnes Brichta, de 29 anos, filha da cantora Gena Karla Ribeiro.

Em cartaz até o dia 24 deste mês, “Mudando de Pele” acompanha a história de Mayah, uma mulher prestes a completar 40 anos que inicia uma nova fase da vida ao encontrar um novo emprego e um novo lar. Ao longo da trama, ela cria vínculos com Mildred, uma jamaicana de 90 anos que lutou pelos direitos civis, e com a jovem Kemi, em encontros que transformam a trajetória das três personagens.