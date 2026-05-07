Adriana Esteves e Vladimir Brichta fazem rara aparição em teatro cariocaVictor Chapetta/BrazilNews
Discretos! Adriana Esteves e Vladimir Brichta fazem rara aparição em teatro carioca
Casal marcou presença em sessão da peça 'Mudando de Pele', em cartaz no Teatro Sesc Ginástico
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