Jade Magalhães posou com a filha Serena - Reprodução/Instagram

Jade Magalhães posou com a filha SerenaReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 17:25

Rio - Jade Magalhães publicou no Instagram Stories nesta quinta-feira (7) um clique raro com a filha, Serena, fruto do casamento com Luan Santana. Na selfie tirada em frente ao espelho, a influenciadora posa com a bebê de 1 ano e 4 meses nos braços.

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Nas imagens, a mulher do sertanejo aparece usando calça jeans e blusa de tricô. Já a menina usa um vestido xadrez rosa com bordados na gola.

Jade Magalhães e Luan Santana se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em 2024, o casal reatou o romance. Em novembro do mesmo ano, oficializaram a união com uma cerimônia intimista.