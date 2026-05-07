Jade Magalhães posou com a filha SerenaReprodução/Instagram

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Rio - Jade Magalhães publicou no Instagram Stories nesta quinta-feira (7) um clique raro com a filha, Serena, fruto do casamento com Luan Santana. Na selfie tirada em frente ao espelho, a influenciadora posa com a bebê de 1 ano e 4 meses nos braços.
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Luan Santana e Jade Magalhães com a filha Serena - Reprodução/Instagram
Serena é a primeira filha de Jade Magalhães e Luan Santana - Reprodução/Instagram
Jade Magalhães posou com a filha Serena - Reprodução/Instagram
Nas imagens, a mulher do sertanejo aparece usando calça jeans e blusa de tricô. Já a menina usa um vestido xadrez rosa com bordados na gola. 
Jade Magalhães e Luan Santana se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em 2024, o casal reatou o romance. Em novembro do mesmo ano, oficializaram a união com uma cerimônia intimista.