Batalha na justiça entre Pitt e Jolie tem novos desdobramentos - Reprodução/Instagram

Batalha na justiça entre Pitt e Jolie tem novos desdobramentosReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 16:05

Rio – Angelina Jolie teve um resultado favorável em novo desdobramento da disputa judicial contra o ex-marido, Brad Pitt. Nesta última segunda-feira (5), a juíza Ciny Pánuco, do Tribunal Superior de Los Angeles, rejeitou o pedido de Pitt que exigia que Jolie entregasse conversas por e-mail acerca da venda de sua participação na vinícola Château Miraval.

O conflito entre os artistas, que se divorciaram em 2019, acontece devido a divergências sobre acordos em torno da propriedade adquirida durante o casamento em Provença, na França.

A batalha na justiça começou ainda em 2022, quando Brad Pitt iniciou uma ação na qual alegava que a ex-mulher havia vendido, sem seu consentimento prévio, a participação na vinícola para a Tenute del Mondo, do Grupo Stoli.

De modo que, para o ator, ela teria quebrado um acordo prévio que eles haviam realizado, que determinava a não realização da transação sem a aprovação prévia de cada uma das partes. Jolie teria negado a veracidade desse entendimento, e iniciado um contra processo.

