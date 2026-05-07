Fabiana Karla comunicou a morte da avó e recebeu apoio na web - Reprodução/Instagram

Fabiana Karla comunicou a morte da avó e recebeu apoio na webReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 19:03

Rio - Fabiana Karla usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para comunicar o falecimento da avó, Dona Zulmira, aos 99 anos. A atriz compartilhou fotos com a familiar em uma homenagem de despedida nas redes sociais.

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"Eu acreditava que ela seria eterna… As avós deveriam ser proibidas de irem embora...Que coisa linda acompanhar e desfrutar de sua companhia...A saudade vai me acompanhar para sempre. Obrigada por tudo, voinha. Te amarei para sempre", escreveu na legenda.

A artista recebeu mensagens de apoio dos colegas famosos neste momento de luto. "Meus sentimentos amiga linda! Que nosso Senhor Deus conforte o seu coração e de toda sua família, sua vizinha já está nos braços do Senhor", enviou Cacau Protasio. "Meus profundos sentimentos", disse Eliana.