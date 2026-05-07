Othon Bastos adiou espetáculo após problema de saúde - Reprodução/Instagram

Othon Bastos adiou espetáculo após problema de saúde Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2026 17:59

Rio - Othon Bastos, de 92 anos, cancelou das sessões da peça "Não me entrego, não!", que aconteceriam entre os dias 14 e 24 de maio na Caixa Cultural em Brasília devido um problema de saúde. A informação foi divulgada pelo ator nas redes sociais nesta quinta-feira (7).

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"Othon rompeu um tendão da perna, está com mobilidade reduzida e, portanto, fora dos palcos nas próximas semanas. Agradecemos a compreensão de todos", comunicou em nota.

Com o adiamento, o ator retoma o espetáculo nos dias 6 a 14 de agosto. "Não me entrego, não!" é o primeiro monólogo do veterano e comemora os mais de 70 anos de carreira dele, relembrando as vivências e fatos marcantes de sua trajetória artística.