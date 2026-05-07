Shakira anunciou canção para Copa do Mundo 2026 - Reprodução de Vídeo

Shakira anunciou canção para Copa do Mundo 2026Reprodução de Vídeo

Publicado 07/05/2026 14:19

Rio - Shakira surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (7) ao revelar um prévia de "Dai Dai", música para a Copa do Mundo de 2026. O vídeo foi gravado no estádio do Maracanã durante a passagem da artista no Brasil para o megashow na praia de Copacabana, realizado no sábado (2).

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"O Estádio Maracanã, aqui está 'Dai Dai', a Música Oficial 2026. Chegando 14 de maio. Estamos prontos!" contou em publicação nas redes sociais.

O anúncio repercutiu entre os seguidores da colombiana. "Mãe do céu...Tu veio na minha terra, gravou essa pedrada e lançou assim do nada? Sem piedade? Tava preparada não", disse um perfil. "Não há Mundial sem música de Shakira", afirmou outro. "A rainha absoluta. Da Colômbia para o mundo", declarou um terceiro.

Essa não é a primeira vez que uma canção interpretada por Shakira é trilha do evento esportivo. Em 2010, ela lançou "Waka Waka (This Time for Africa)", que é sucesso até hoje. Já "La La La (Brazil 2014) foi apresentada no encerramento da Copa do Mundo e é uma parceria com Carlinhos Brown