Grávida, Gabriely Miranda exibe look de luxo para primeiro filho com Endrick - Reprodução Instagram

Grávida, Gabriely Miranda exibe look de luxo para primeiro filho com EndrickReprodução Instagram

Publicado 07/05/2026 22:57

Rio - Gabriely Miranda encantou os seguidores nesta quinta-feira (7) ao mostrar um conjuntinho de luxo escolhido para o primeiro filho com Endrick. A influenciadora compartilhou nas redes sociais a peça da marca Gucci, avaliada em aproximadamente R$ 4,4 mil.

Ao publicar o registro da roupinha, Gabriely se derreteu na legenda. “Morri, mas passo bem”, escreveu.

O casal anunciou a gravidez no último dia 10 de abril e revelou recentemente que espera um menino. O nome do bebê, porém, ainda não foi divulgado. Durante o chá revelação, Gabriely e Endrick abriram uma caixa de onde saíram balões azuis, indicando o sexo do primogênito.

Nas imagens compartilhadas na ocasião, a influenciadora apareceu usando uma calça jeans e um cropped que deixava a barriga à mostra. Atualmente, o casal vive na França, onde Endrick atua pelo Olympique Lyonnais, emprestado pelo Real Madrid.

Gabriely e o jogador assumiram o relacionamento no fim de 2023. Os dois oficializaram a união no civil em setembro de 2024 e, meses depois, celebraram o casamento religioso em uma cerimônia intimista realizada em Madri, na Espanha.