Influencer Thaynara OG promove o São João da Thay - Divulgação/Raissa Alves

Influencer Thaynara OG promove o São João da ThayDivulgação/Raissa Alves

Publicado 07/05/2026 19:58

Rio - Thaynara OG promoveu, na noite da última quarta-feira (6), um jantar beneficente em São Luís, no Maranhão, reunindo artistas, convidados e nomes importantes da cultura local em uma celebração marcada por música, tradição e solidariedade. O encontro aconteceu no Ceprama, Centro de Promoção Artesanal do Maranhão, como parte da programação do São João da Thay 2026.

Entre os convidados da noite estiveram Alcione e Lucy Alves, que participaram de apresentações especiais ao longo do evento. O tradicional Boi de Morros também marcou presença, levando ao público elementos do bumba meu boi maranhense e reforçando a conexão do evento com as raízes culturais do estado.

Além das atrações musicais, a noite foi dedicada a homenagear mulheres que possuem papel importante na preservação e valorização da cultura popular do Maranhão. A escritora e pesquisadora Zelinda Lima recebeu uma homenagem especial por sua atuação na defesa do folclore maranhense. Rosa Reis, Regina Avelar e Maria do Amparo também tiveram suas trajetórias reconhecidas durante o jantar.

A experiência gastronômica ficou por conta da chef Celia Rossetti, que preparou um menu inspirado na culinária típica maranhense.

Toda a renda arrecadada será revertida para a Gerando Falcões, instituição que atua em projetos de transformação social em comunidades vulneráveis.

“Ver a cultura do Maranhão sendo celebrada dessa forma, junto de uma causa social, é muito emocionante. É sobre usar a nossa voz e a nossa arte para gerar impacto”, afirmou Thaynara OG.

Em 2026, o São João da Thay expandiu sua programação e ganhou uma edição inédita em Imperatriz, no sul do Maranhão, ampliando o alcance do projeto dentro do estado.