Ana Paula Renault e Juliano Floss estrelam campanha de Dia das Mães inspirada em meme do 'BBB 26' - Divulgação/Gustavo Scatena

Ana Paula Renault e Juliano Floss estrelam campanha de Dia das Mães inspirada em meme do 'BBB 26'Divulgação/Gustavo Scatena

Publicado 07/05/2026 17:14

Rio - Ana Paula Renault e Juliano Floss estrelam a nova campanha de Dia das Mães da TIM, inspirada na relação divertida construída entre os dois durante o “BBB 26”. A dupla ficou conhecida nas redes sociais pela dinâmica de “mãe e filho” criada dentro do reality.

O filme da campanha foi gravado na loja conceito da operadora, localizada na Rua Oscar Freire, em São Paulo, e aposta no humor para recriar momentos que viralizaram durante o programa. Nas imagens, Juliano aparece escolhendo um celular para presentear a mãe, enquanto Ana Paula reage às ofertas da loja. A situação muda quando ele percebe que também precisará comprar um presente para a “mãe postiça”.

A produção termina com o bordão “Olha elaaaa!”, frase que marcou a trajetória de Ana Paula no “BBB”.

Além do comercial, a campanha também ganhou desdobramentos nas redes sociais com conteúdos inspirados na repercussão da amizade entre os ex-participantes do reality.

A ação faz parte das campanhas de Dia das Mães da operadora e destaca modelos da linha Samsung Galaxy S, vendidos com condições especiais de parcelamento.

Segundo dados divulgados pela empresa, a marca ultrapassou a marca de 2 milhões de menções nas redes sociais durante o “BBB 26”, em sua estreia como patrocinadora do programa.